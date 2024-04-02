Британская разведка: россия применяет на аэродромах приманки, чтобы запутать украинских военных

Из-за успешных украинских ударов по военным объектам россия была вынуждена применить ряд методов приманки и обмана, пытаясь скрыть самолеты. Об этом говорится в новом отчете британской разведки, передает УНН.

Вполне вероятно, что в результате продолжения успешных украинских ударов по военным локациям россия была вынуждена применить ряд методов приманки и обмана, чтобы попытаться запутать украинские усилия по прицеливанию, - говорится в отчете.

Детали

Отмечается, что в оккупированном Крыму на аэродроме Кировское нарисованы на бетоне приманки российских истребителей, которые также были замечены по меньшей мере на 12 российских авиабазах, что демонстрирует степень обеспокоенности России будущими украинскими ударами и их способность их отразить.

Впрочем, российские вертолеты до сих пор регулярно садятся на нарисованные силуэты истребителей-приманок, полностью нивелируя попытку обмана. Это также раскрывает настоящий боевой порядок или численность авиации на этих авиабазах, которую россия, вероятно, пытается скрыть от картины украинской разведки, - добавляют в разведке.

Напомним

рф установила четыре баржи на входе в бухту Новороссийска с целью защиты своих кораблей от украинских надводных дронов.