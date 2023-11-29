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Британская разведка: россия начала чаще использовать против Украины 500-килограммовые кассетные авиабомбы

Киев  •  УНН

29 ноябрь 2023, 09:39  •  6734 просмотра

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Британская разведка сообщает, что с ноября россия активизировала использование кассетных бомб РБК-500 в Украине. Эти бомбы применяются, в частности, в Донецкой области и могут покрывать площадь в несколько сотен метров.

С ноября военно-воздушные силы рф  начали чаще использовать 500-килограммовые кассетные бомбы РБК-500, сообщает министерство обороны Британии в своем новом отчете на основе разведданных, передает УНН.

С ноября 2023 года ввс россии, вероятно, начали чаще использовать кассетную бомбу РБК-500 весом 500 кг. В зависимости от варианта, каждый РБК-500 выбрасывает примерно от 100 до 350 суббоеприпасов

- говорится в заметке.

Детали

В разведке указывают, что РБК-500 были применены против украинских сил на Угледарском направлении и вблизи Авдеевки в Донецкой области.

россия могла интегрировать в РБК-500 комплект управляемого планирующего устройства UMPC, что позволяет самолету-носителю выпускать боеприпас за много километров от цели.

"Российские комплекты планирующих бомб в целом имеют низкую точность. Однако благодаря большому количеству суббоеприпасов единичная РБК-500 может действовать на площади в несколько сотен метров, увеличивая вероятность нанесения какого-либо ущерба назначенной цели", - резюмировали в разведке.

Напомним

По данным британской разведки, российские войска совершили небольшое продвижение в попытке окружить Авдеевку, что привело к тысячам жертв.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Британська розвідка: росія почала частіше використовувати проти України 500-кілограмові касетні авіабомби
British intelligence: Russia has begun to use 500-kilogram cluster bombs more often against Ukraine
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Британская разведка: россия начала чаще использовать против Украины 500-килограммовые кассетные авиабомбы

Британская разведка сообщает, что с ноября россия активизировала использование кассетных бомб РБК-500 в Украине. Эти бомбы применяются, в частности, в Донецкой области и могут покрывать площадь в несколько сотен метров.

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