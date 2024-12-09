Британская разведка раскрыла детали уничтожения двух российских С-400
Киев • УНН
В Симферополе ВСУ уничтожили элементы системы С-400, оставив два кратера размером 13,5 м. Это второй успешный удар по российским С-400 в ноябре после уничтожения комплекса в Курской области.
Силы обороны уничтожили элементы российского зенитного ракетного комплекса С-400 во временно оккупированном Крыму. Это уже второе успешное поражение С-400 в ноябре. Об этом говорится в отчете разведки Великобритании, передает УНН.
Детали
"29 ноября 2024 года ВСУ уничтожили элементы системы противовоздушной обороны С-400 в Симферополе. В социальных сетях освещался взрыв и детонация ракетного топлива, связанные с разрушением элементов системы ПВО. На снимках были идентифицированы две воронки размером 13,5 м, разбросанные обломки и пять машин экстренного реагирования.
Это второе сообщение об успешном поражении российских ЗРК С-400 ВСУ в ноябре после уничтожения ЗРК С-400 в Курской области 23 ноября 2024 года", - говорится в отчете разведки.
Напомним
Подразделения ракетных войск ВСУ нанесли успешный удар по позициям зенитного ракетного дивизиона рф на территории Курской области. Уничтожена радиолокационная станция ЗРК "С-400", которая использовалась для обстрелов гражданских объектов.