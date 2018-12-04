Великобританские власти не пустили актера Охлобыстина на фестиваль в Лондон

"Мракобеса и украинофоба Ивана Охлобыстина британские власти не допустили к участию в кинофестивале "Неделя российского кино" в Лондоне. Голоса протеста из Украины были услышаны", - отметил нардеп. При этом он выразил сожаление, что англичане не успели аннулировать визу актера в Великобританию.



Российские СМИ сообщают, что запрет на въезд связан с высказыванием одиозного актера о представителях ЛГБТ-сообщества, которые якобы и инициировали запрет.



Напомним, ранее народный депутат Украины Антон Геращенко призвал премьер-министра Великобритании не пустить российского актера Ивана Охлобыстина, который имеет паспорт фейковых "Л/ДНР", на кинофестиваль Дни российского кино в Великобритании.



В декабре 2016 года Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении российского актера Ивана Охлобыстина.



Российская рок-группа "Аквариум" отменила концерты в Украине, запланированные на декабрь, из-за запрета на въезд для мужчин-россиян.