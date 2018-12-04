Британська влада не пустила актора Охлобистіна на фестиваль в Лондон

"Мракобісся і українофоба Івана Охлобистіна британська влада не допустила до участі в кінофестивалі "Тиждень російського кіно" в Лондоні. Голоси протесту з України були почуті", - зазначив нардеп. При цьому він висловив жаль, що англійці не встигли анулювати візу актора до Великобританії.



Російські ЗМІ повідомляють, що заборона на в'їзд пов'язана з висловленням одіозного актора про представників ЛГБТ-спільноти, які нібито й ініціювали заборону.



Нагадаємо, раніше народний депутат України Антон Геращенко закликав прем'єр-міністра Великобританії не пустити російського актора Івана Охлобистіна, який має паспорт фейкових "Л/ДНР", на кінофестиваль Дні російського кіно в Великобританії.



У грудні 2016 року Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо російського актора Івана Охлобистіна.



Російська рок-група "Акваріум" скасувала концерти в Україні, заплановані на грудень, через заборону на в'їзд для чоловіків-росіян.