Терезу Мэй попросили не пускать в Лондон Охлобыстина
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Народный депутат Украины Антон Геращенко призвал премьер-министра Великобритании не пустить российского актера Ивана Охлобыстина, который имеет паспорт фейковых "Л/ДНР", на кинофестиваль Дни российского кино в Великобритании. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
По словам нардепа, 27 ноября в Лондоне должен начаться кинофестиваль - Дни Российского кино в Великобритании, куда также приглашен и Иван Охлобыстин.
"Считаю недопустимым для цивилизованной страны выдавать визу и принимать у себя пособника террористов марионеточного оккупационного режима. Поэтому я обратился к Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с требованием отказать в допуске на территорию Великобритании мракобеса Ивана Охлобыстина", - рассказал он.
Геращенко надеется, что премьер Великобритании "услышит его и Иван Охлобыстин вместо визита в Лондон поедет к своим корешам во временно оккупированный Луганск или Донецк".
Напомним, Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении российского актера Ивана Охлобыстина.
Ранее Антон Геращенко заявлял, что планирует направить в 28 стран обращение с просьбой внести Охлобыстина в список невъездных.