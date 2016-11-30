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А.Геращенко закличе 28 країн заборонити в'їзд І.Охлобистіну

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Нардем Антон Геращенко відправить до 28 країн звернення щодо вимоги внесення Івана Охлобистіна в список осіб, яким заборонено в’їзд до країн. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

А.Геращенко закличе 28 країн заборонити в'їзд І.Охлобистіну

"Клоун - шизофренік Іван Охлобистін вчора написав заяву на ім'я іншого клоуна Олександра Захарченко з вимогою надати йому громадянство в терористичній організації ДНР. Ну що ж, це цілком передбачуваний результат кінця кар'єри невдалої ватної пародії на знаменитий американський телесеріал Доктор Хаус. Також, відправляю сьогодні звернення до послів 28 країн ЄС, США, Канади, Австралії, Японії, Ізраїлю з вимогою внести Івана Охлобистіна в список осіб, яким заборонений в'їзд до країн цивілізованого світу", - написав А.Геращенко.

Він додав, що Іван Охлобистін ще у вересні 2014 року внесений до списку російських діячів, яким заборонений в'їзд в Україну.

"Крім того, всі фільми і передачі за участю цього негідника заборонені до показу в Україні. Якщо Вам відомо про порушення українськими телеканалами цієї заборони - прошу повідомляти в Нацраді з питань телебачення і радіомовлення або мені в личку. Прошу користувачів Фейсбук, згодних з моєю позицією, відправити повідомлення на сайти посольств країн цивілізованого світу із закликом зробити цього морального виродка персоною нон-грата всюди, крім його улюбленого "рускава міра". Поки така заборона є, за моїми даними, тільки в Естонію і Латвію", - підсумував він.

Як повідомляв УНН, російський актор і режисер Іван Охлобистін отримав паспорт громадянина самопроголошеної “Донецької народної республіки”.

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