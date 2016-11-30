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А.Геращенко призовет 28 стран запретить въезд И.Охлобыстину

Киев • УНН

 • 11174 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Антон Геращенко отправит в 28 стран обращения с требованием внесения Ивана Охлобыстина в список лиц, которым запрещен въезд в их страны. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

А.Геращенко призовет 28 стран запретить въезд И.Охлобыстину

"Клоун - шизофреник Иван Охлобыстин вчера написал заявление на имя другого клоуна Александра Захарченко с требованием предоставить ему гражданство в террористической организации ДНР. Ну что ж, это вполне предсказуемый результат конца карьеры неудачной ватной пародии на знаменитый американский телесериал Доктор Хаус. Также, отправляю сегодня обращение к послам 28 стран ЕС, США, Канады, Австралии, Японии, Израиля с требованием внести Ивана Охлобыстина в список лиц, которым запрещен въезд в страны цивилизованного мира", - написал А.Геращенко.

Он добавил, что Иван Охлобыстин еще в сентябре 2014 года внесен в список российских деятелей, которым запрещен въезд в Украину.

"Кроме того, все фильмы и передачи с участием этого негодяя запрещены к показу в Украине. Если Вам известно о нарушении украинскими телеканалами этого запрета - прошу сообщать в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания или мне в личку. Прошу пользователей Фейсбук, согласных с моей позицией, отправить сообщение на сайты посольств стран цивилизованного мира с призывом сделать этого морального урода персоной нон-грата везде, кроме его любимого "русского мира". Пока такой запрет есть, по моим данным, только в Эстонию и Латвию", - подытожил он.

Как сообщал УНН, российский актер и режиссер Иван Охлобыстин получил паспорт гражданина самопровозглашенной "Донецкой народной республики".

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