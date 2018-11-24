Терезу Мей попросили не пускати в Лондон Охлобистіна

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Народний депутат України Антон Геращенко закликав прем’єр-міністра Великої Британії не пустити російського актора Івана Охлобистіна, який має паспорт фейкових “Л/ДНР”, на кінофестиваль Дні російського кіно у Великій Британії. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

За словами нардепа, 27 листопада в Лондоні повинен початися кінофестиваль — Дні Російського кіно в Великої Британії, куди також запрошений і Іван Охлобистін.

“Вважаю неприпустимим для цивілізованої країни видавати візу і приймати у себе пособника терористів маріонеткового окупаційного режиму.Тому я звернувся до Прем’єр-міністра Великої Британії Терезі Мей з вимогою відмовити в допуску на територію Великої Британії мракобіса Івана Охлобистіна”, — розповів він.

Геращенко сподівається, що прем’єр Великої Британії “почує його й Іван Охлобистін замість візиту в Лондон поїде до своїх корешів у тимчасово окупований Луганськ або Донецьк”.

Нагадаємо, Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження стосовно російського актора Івана Охлобистіна.

Раніше Антон Геращенко заявляв, що планує направити до 28 країн звернення з проханням внести Охлобистіна у список нев’їзних

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