Терезу Мей попросили не пускати в Лондон Охлобистіна

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Народний депутат України Антон Геращенко закликав прем’єр-міністра Великої Британії не пустити російського актора Івана Охлобистіна, який має паспорт фейкових “Л/ДНР”, на кінофестиваль Дні російського кіно у Великій Британії. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.