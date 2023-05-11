Британская разведка: в рф в апреле могли завербовать на войну до 10 тысяч заключенных
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. С начала 2023 года минобороны рф активизировало вербовку российских заключенных для участия в войне против Украины, и, вероятно, только в апреле привлекло до 10 тысяч осужденных, говорится в очередном отчете Минобороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.
Детали
Как указали в МО Великобритании, "с начала 2023 года министерство обороны россии расширило схему вербовки российских заключенных для участия в боевых действиях в Украине". "Вероятно, только в апреле 2023 года подписалось до 10 тысяч осужденных", - сообщается в отчете.
При этом в британской разведке отмечают, что "с лета 2022 года заключенные были основным набором новобранцев для операций частной военной компании "группа вагнера" в Украине". "Однако группировка, скорее всего, потеряла доступ к российской пенитенциарной системе в феврале 2023 года, когда ее публичная вражда с Минобороны обострилась", - отмечается в отчете.
"Кампания Минобороны по вербовке заключенных является частью более широких и интенсивных усилий российских военных по увеличению своей численности, в то же время пытаясь избежать введения новой обязательной мобилизации, которая была бы очень непопулярной среди российской общественности", - отметили в британском Минобороны.
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