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США не бачать ознак відступу «вагнера» з Бахмуту, попри натяки пригожина на відведення частини сил — Politico

США не бачать ознак відступу «вагнера» з Бахмуту, попри натяки пригожина на відведення частини сил — Politico

Київ • УНН

 • 885081 перегляди

КИЇВ. 11 травня. УНН. Американські офіційні особи не бачать доказів того, що чвк "вагнер" планує повністю відступити з Бахмута, пише Politico, посилаючись на анонімний коментар високопосадовців США, передає УНН.

Деталі 

Як зазначили двоє високопоставлених чиновників США, сил, пов’язані з «вагнером», продовжують утримувати більшу частину території в місті Бахмут і мають значні запаси боєприпасів, незважаючи на деякі втрати. 

Попри заяви пригожина, «вагнер» продовжує зберігати значні запаси боєприпасів і контролює щонайменше 85 відсотків Бахмута, заявили офіційні особи США. Один із чиновників зауважив, що, незважаючи на те, що, ПВК «вагнер» виглядають неушкодженими, все ще ймовірно, що чеченські сили рушать до міста, щоб допомогти їм.

У Politico зазначили, що обидва чиновники, які дали коментар на правах анонімності, брали участь в останніх бесідах адміністрації щодо росії та діяльності «вагнера» в Україні.

Довідково

Минулого тижня пригожин виклав у соцмережі низкку відео, у яких погрожував повністю вивести своїх солдат з міста, адже вони нібито не мають необхідної зброї та боєприпасів.

Натомість пригожин запропонував, щоб «кадиривці» змінили їх. Пізніше ватажок «вагнера» відмовився від цієї ідеї, заявивши в одному з відео, що міністерство оборони росії запевнило, що надішле додаткові ресурси на передову. 

Ці заяви викликали припущення про те, що бойовики «вагнер» можуть невдовзі взагалі залишити Бахмут, створивши можливість для просування українських сил. 

Нагадаємо

Командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що на окремих ділянках фронту ворог не зміг втримати натиск українських захисників та відступив на дистанцію до 2-х кілометрів.

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