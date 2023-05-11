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США не видят признаков отступления «вагнера» из Бахмута, несмотря на намеки пригожина на отвод части сил — Politico

США не видят признаков отступления «вагнера» из Бахмута, несмотря на намеки пригожина на отвод части сил — Politico

Киев • УНН

 • 885079 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Американские официальные лица не видят доказательств того, что чвк «вагнер» планирует полностью отступить из Бахмута, пишет Politico, ссылаясь на анонимный комментарий высокопоставленных чиновника США, передает УНН.

Детали

Как отметили двое высокопоставленных чиновников США, силы, связанные с «вагнером», продолжают удерживать большую часть территории в городе Бахмут и имеют значительные запасы боеприпасов, несмотря на некоторые потери.

Несмотря на заявления пригожина, «вагнер» продолжает хранить значительные запасы боеприпасов и контролирует не менее 85 процентов Бахмута, заявили официальные лица США. Один из чиновников отметил, что, несмотря на то, что, ЧВК «вагнер" выглядят невредимыми, все еще вероятно, что чеченские силы двинутся в город, чтобы помочь им.

В Politico отметили, что оба чиновника, которые дали комментарий на правах анонимности, участвовали в последних беседах администрации связанных с россией и деятельностью «вагнера» в Украине.

Справочно

На прошлой неделе пригожин выложил в соцсети ряд видео, в которых угрожал полностью вывести своих солдат из города, ведь они якобы не имеют необходимого оружия и боеприпасов.

Вместо этого пригожин предложил, чтобы «кадыровцы» сменили их. Позже главарь «вагнера» отказался от этой идеи, заявив в одном из видео, что министерство обороны россии заверило, что пришлет дополнительные ресурсы на передовую.

Эти заявления вызвали предположение о том, что боевики «вагнера» могут вскоре вообще оставить Бахмут, создав возможность для продвижения украинских сил.

Напомним

Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский заявил, что на отдельных участках фронта враг не смог удержать давление украинских защитников и отступил на дистанцию до 2-х километров.

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