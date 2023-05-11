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Британська розвідка: у рф у квітні могли завербувати на війну до 10 тисяч в'язнів

Британська розвідка: у рф у квітні могли завербувати на війну до 10 тисяч в'язнів

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. З початку 2023 року міноборони рф активізувало вербування російських в'язнів для участі у війні проти України, і, ймовірно, лише у квітні залучило до 10 тисяч засуджених, ідеться у черговому звіті Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.

Деталі

Як вказали у МО Британії, "з початку 2023 року міністерство оборони росії розширило схему вербування російських ув'язнених для участі у бойових діях в Україні". "Імовірно, лише у квітні 2023 року підписалося до 10 тисяч засуджених", - повідомляється у звіті.

При цьому у британській розвідці зазначають, що "з літа 2022 року ув'язнені були основним набором новобранців для операцій приватної військової компанії "група вагнера" в Україні". "Однак угруповання, швидше за все, втратило доступ до російської пенітенціарної системи у лютому 2023 року, коли її публічна ворожнеча з Міноборони загострилася", - зауважується у звіті.

"Кампанія міноборони з вербування ув'язнених є частиною більш широких та інтенсивних зусиль російських військових щодо збільшення своєї чисельності, водночас намагаючись уникнути запровадження нової обов'язкової мобілізації, яка була б дуже непопулярною серед російської громадськості", - зазначили у британському Міноборони.

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