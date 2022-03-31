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Британская разведка: российские военные в Украине сбили собственный самолет

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 марта. УНН. Некоторые россияне умышленно уничтожали свою технику с целью саботажа. Об этом заявил директор британского агентства радиоэлектронной разведки GCHQ Джереми Флеминг, информирует GCHQ, передает УНН.

Британская разведка: российские военные в Украине сбили собственный самолет

Детали

По словам Флеминга, в армии рф — низкий моральный дух, сложности с материально-техническим обеспечением и большие потери.

"Мы видели, как российские солдаты без оружия и боевого духа - отказывались выполнять приказы, саботировали собственное оборудование и даже случайно сбили свой же самолет", - заявил он.

Флеминг убежден, что путин допустил стратегическую ошибку и переоценил способность своей армии одержать быструю победу в войне против Украины.

"Мы считаем, что советники путина боятся сказать ему правду, масштабы этих ошибочных суждений должны быть поняты режиму. Это стало его личной войной, за которую расплачиваются ни в чем не повинные люди в Украине", — добавил он.

Напомним

Между президентом россии владимиром путиным и министром обороны рф сергеем шойгу "сейчас существует постоянная напряженность", а помощники путина дезинформировали его и не рассказывали об истинных потерях ВС рф в Украине.

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