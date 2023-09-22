Британская разведка объяснила, почему россия так интенсивно атаковала Украину на этой неделе
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Интенсивные вражеские обстрелы по территории Украины последней недели - это попытки ответить на успешные украинские операции на российских объектах логистики, командных пунктах в Крыму, краснодарском крае и стратегически важную авиабазу вблизи москвы, говорится в очередном отчете на основе разведданных Министерства обороны Великобритании, передает УНН.
Детали
За последние четыре дня и россия, и Украина подверглись необычно интенсивным атакам глубоко в тылу. Появились сообщения о взрывах на российских объектах логистики, авиабазах и командных пунктах в Крыму, краснодарском крае и вблизи москвы.
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Очень вероятно, что Черноморский флот россии снова стал объектом мощных атак. Однако взрывы на авиабазе Чкаловский под москвой, вероятно, вызывают наибольшее стратегическое беспокойство у российских лидеров.
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Это чувствительное место, поскольку там размещаются специализированные военные самолеты, а также VIP-транспорт для российских лидеров. Сообщение о повреждении самолета специальной миссии COOT является особенно актуальным: точный вариант, о котором идет речь, неясен, но эти ценные активы выполняют миссии, которые включают сбор радиоэлектронной разведки.
Цитата
"В течение последней недели россия неоднократно наносила дальние удары по целям по всей территории Украины. Такая необычная интенсивность, вероятно, частично является ответом на инциденты в россии и Крыму. Поскольку наземная битва является относительно статичной, каждая сторона стремится получить преимущество, нанося удары в стратегическую глубину противника", - отмечают аналитики.
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