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"Пошкоджені": дані щодо можливості відновлення уточнюються - Юсов про підірвані літаки у підмосков'ї

"Пошкоджені": дані щодо можливості відновлення уточнюються - Юсов про підірвані літаки у підмосков'ї

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Два російські літаки, які підірвали диверсанти у підмосков'ї, пошкоджені, інформація щодо їх придатності до відновлення - уточнюється. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону, передає УНН.

Цитата

"Вони (літаки) пошкоджені. Стосовно придатності до відновлення інформація уточнюються. В будь-якому випадку це на тривалий час виведення з ладу цих об'єктів, мова йде ще про інший уражений. Дуже красномовно, що це столичний регіон - з точки зору безпеки ці об'єкти надзвичайно охороняють. Однак, добрі люди працюють і там", - заявив представник ГУР.

Деталі

За його словами у підмосков'ї розташовані також урядові борти, літаки судного дня, техніка спецзв'язку і та інше. Юсов додав, що вони ретельно охороняються російськими спецслужбами, і після інциденту там "паніка".

"Буквально, в потилицю російським загарбникам уже тепер в столиці, не лише в повітрі, але і на землі дихають люди, які виступають і діють активно проти російської агресії в Україні", - сказав він.

На питання, чи перебувають у безпеці літаки у воркуті, де їх почала застосовувати росія, Юсов відповів, що на сьогодні для російських загарбників, воєнних злочинців, а також об'єктів, які використовуються в війні проти України, немає безпечних місць.

"І ми вже бачили на різних відстанях щось трапляється, щось вибухає, якась бавовна. Це означає, що і далі це буде тривати. Зрозуміло, що чим далі, умовно на далекий Схід, звичайно важче, але тим не менше, тривають операції і там", - підсумував він.

Нагадаємо

Головне управління розвідки України у середу, 20 вересня повідомило, що у московській області, в росії, диверсанти заклали вибухівку та підірвали два літаки і гелікоптер рф. Через пошкодження відновити їх швидко не вдасться. Зараз російскі спецслужби розшукують диверсантів.

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