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"Повреждены": данные о возможности восстановления уточняются - Юсов о взорванных самолетах в подмосковье

Киев • УНН

 • 153015 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Два российских самолета, которые взорвали диверсанты в подмосковье, повреждены, информация об их пригодности к восстановлению - уточняется. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона, передает УНН.

Цитата

"Они (самолеты) повреждены. Относительно пригодности к восстановлению информация уточняется. В любом случае это на длительное время вывод из строя этих объектов, речь идет еще о другом пораженном. Очень красноречиво, что это столичный регион - с точки зрения безопасности эти объекты чрезвычайно охраняют. Однако, добрые люди работают и там", - заявил представитель ГУР.

Детали

По его словам в подмосковье расположены также правительственные борта, самолеты судного дня, техника спецсвязи и прочее. Юсов добавил, что они тщательно охраняются российскими спецслужбами, и после инцидента там "паника".

"Буквально, в затылок российским захватчикам уже теперь в столице, не только в воздухе, но и на земле дышат люди, которые выступают и действуют активно против российской агрессии в Украине", - сказал он.

На вопрос, находятся ли в безопасности самолёты в Воркуте, где их начала применять россия, Юсов ответил, что на сегодня для российских захватчиков, военных преступников, а также объектов, которые используются в войне против Украины, нет безопасных мест.

"И мы уже видели на разных расстояниях что-то случается, что-то взрывается, какой-то хлопок. Это означает, что и дальше это будет продолжаться. Понятно, что чем дальше, условно на дальний Восток, конечно тяжелее, тем не менее, продолжаются операции и там", - подытожил он.

Напомним

Главное управление разведки Украины в среду, 20 сентября сообщило, что в московской области, в россии, диверсанты заложили взрывчатку и взорвали два самолета и вертолет рф. Из-за повреждений восстановить их быстро не удастся. Сейчас российские спецслужбы разыскивают диверсантов.

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