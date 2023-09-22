Британська розвідка пояснила, чому росія так інтенсивно атакувала Україну цього тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Інтенсивні ворожі обстріли по території України останнього тижня - це спроби відповісти на успішні українські операції на російських об'єктах логістики, командних пунктах у Криму, краснодарському краї та стратегічно важливу авіабазу поблизу москви, йдеться в черговому звіті на основі розвідданих Міністерства оборони Великої Британії, передає УНН.
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За останні чотири дні і росія, і Україна зазнали незвично інтенсивних атак глибоко в тилу. З'явилися повідомлення про вибухи на російських об'єктах логістики, авіабазах і командних пунктах у Криму, Краснодарському краї та поблизу москви.
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Дуже ймовірно, що Чорноморський флот росії знову став об'єктом потужних атак. Проте вибухи на авіабазі Чкаловський під москвою, ймовірно, викликають найбільше стратегічне занепокоєння у російських лідерів.
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Це чутливе місце, оскільки там розміщуються спеціалізовані військові літаки, а також VIP-транспорт для російських лідерів. Повідомлення про пошкодження літака спеціальної місії COOT є особливо актуальним: точний варіант, про який йдеться, неясний, але ці цінні активи виконують місії, які включають збір радіоелектронної розвідки.
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"Впродовж останнього тижня росія неодноразово завдавала дальніх ударів по цілях по всій території України. Така незвична інтенсивність, ймовірно, частково є відповіддю на інциденти в росії та Криму. Оскільки наземна битва є відносно статичною, кожна сторона прагне отримати перевагу, завдаючи ударів у стратегічну глибину противника", - зазначають аналітики.
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