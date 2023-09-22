Британська розвідка пояснила, чому росія так інтенсивно атакувала Україну цього тижня

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. Інтенсивні ворожі обстріли по території України останнього тижня - це спроби відповісти на успішні українські операції на російських об'єктах логістики, командних пунктах у Криму, краснодарському краї та стратегічно важливу авіабазу поблизу москви, йдеться в черговому звіті на основі розвідданих Міністерства оборони Великої Британії, передає УНН.

Деталі

За останні чотири дні і росія, і Україна зазнали незвично інтенсивних атак глибоко в тилу. З'явилися повідомлення про вибухи на російських об'єктах логістики, авіабазах і командних пунктах у Криму, Краснодарському краї та поблизу москви.

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Дуже ймовірно, що Чорноморський флот росії знову став об'єктом потужних атак. Проте вибухи на авіабазі Чкаловський під москвою, ймовірно, викликають найбільше стратегічне занепокоєння у російських лідерів.

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Це чутливе місце, оскільки там розміщуються спеціалізовані військові літаки, а також VIP-транспорт для російських лідерів. Повідомлення про пошкодження літака спеціальної місії COOT є особливо актуальним: точний варіант, про який йдеться, неясний, але ці цінні активи виконують місії, які включають збір радіоелектронної розвідки.

Цитата

"Впродовж останнього тижня росія неодноразово завдавала дальніх ударів по цілях по всій території України. Така незвична інтенсивність, ймовірно, частково є відповіддю на інциденти в росії та Криму. Оскільки наземна битва є відносно статичною, кожна сторона прагне отримати перевагу, завдаючи ударів у стратегічну глибину противника", - зазначають аналітики.

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