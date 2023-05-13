Британская разведка сообщила об отступлении войск рф на Бахмутском направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Подразделения 72-й отдельной мотострелковой бригады рф, вероятно, отошли со своих позиций на Бахмутском направлении, ВСУ вернули по меньшей мере километр территории. Об этом говорится в последнем отчете разведки Министерства обороны Великобритании, передает УНН.
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"В течение последних четырех дней подразделения российской 72-й отдельной мотострелковой бригады, вероятно, хаотично отошли со своих позиций на южном фланге Бахмутского направления. Украинские силы вернули себе по меньшей мере километр территории", - говорится в сообщении.
Детали
Разведчики отмечают, что этот район имеет определенное тактическое значение, поскольку это был российский плацдарм на западной стороне канала Донецк-Донбасс, который обозначает линию фронта в некоторых частях сектора.
72 ОМСБр является частью 3-го армейского корпуса рф – формирования, созданного осенью 2023 года, которое преследуют обвинения в плохом моральном состоянии и ограниченной боеспособности, информирует МО Великобритании. Сообщается, что его развертывание в таком сложном и оперативно важном секторе подчеркивает серьезную нехватку надежных боевых подразделений в россии.
Напомним
Представитель Восточной группировки войск Вооруженных Сил Украины полковник Сергей Череватый заявил, что оборонительные действия украинских войск вызывают истощение врага на Бахмутском направлении. Подтверждением этого являются потери противника в личном составе и технике и провал поставленных кремлевским командованием задач.