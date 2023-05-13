Британська розвідка повідомила про відступ військ рф на Бахмутському напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Підрозділи 72-ї окремої мотострілецької бригади рф, ймовірно, відійшли зі своїх позицій на Бахмутському напрямку, ЗСУ повернули щонайменше кілометр території. Про це йдеться в останньому звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії, передає УНН.
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"Протягом останніх чотирьох днів підрозділи російської 72-ї окремої мотострілецької бригади, ймовірно, хаотично відійшли зі своїх позицій на південному фланзі Бахмутського напрямку. Українські сили повернули собі щонайменше кілометр території", - йдеться в повідомленні.
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Розвідники зазначають, що цей район має певне тактичне значення, оскільки це був російський плацдарм на західній стороні каналу Донецьк-Донбас, який позначає лінію фронту в деяких частинах сектора.
72 ОМСБр є частиною 3-го армійського корпусу рф – формування, створеного восени 2023 року, яке переслідують звинувачення у поганому моральному стані та обмеженій боєздатності, інформує МО Британії. Повідомляється, що його розгортання в такому складному та оперативно важливому секторі підкреслює серйозну нестачу надійних бойових підрозділів у росії.
Нагадаємо
Речник Східного угруповання військ Збройних Сил України полковник Сергій Череватий заявив, що боронні дії українських військ спричиняють виснаження ворога на Бахмутському напрямку. Підтвердженням цього є втрати противника в особовому складі та техніці й провал поставлених кремлівським командуванням задач.