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"Ворог знекровлюється і виснажується": Череватий про оборону на Бахмутському напрямку

"Ворог знекровлюється і виснажується": Череватий про оборону на Бахмутському напрямку

Київ • УНН

 • 660832 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. Оборонні дії українських військ спричиняють виснаження ворога на Бахмутському напрямку. Підтвердженням цього є втрати противника в особовому складі та техніці й провал поставлених кремлівським командуванням задач, заявив речник Східного угруповання військ Збройних Сил України полковник Сергій Череватий у телемарафоні «Єдині новини», публікує УНН.

Цитата

«Лише протягом минулої доби тут відбулося 40 боєзіткнень, в результаті яких знищено 190 окупантів, 244 дістали поранення та ще 15 потрапили у полон. Також знищено три танки, бойову машину піхоти, три гаубиці «Мста-Б» та 5 складів з боєприпасами. Це свідчить про те, що наша оборонна операція триває успішно, ворог виснажується та знекровлюється. Жоден дедлайн «вагнер» не виконав, Бахмут не захоплений», – зазначив він.

Заміна підрозділів пвк «вагнер» частинами регулярних військ рф, мотострілецькими та повітрянодесантними підрозділами не покращує ситуації. Кадрові частини переважно укомплектовані низько вмотивованими мобілізованими, додав спікер.

«У результаті успішних бойових дій на різних напрямках ворога розбито й відкинуто на відстань від 250 метрів до 1,5 кілометра – Бахмут тримається, і наші оборонці знищують ворога й місцями женуть його», – описав обстановку Сергій Череватий.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сили оборони відбили понад 30 атаки противника на трьох напрямках – Генштаб

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