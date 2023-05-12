"Враг обескровливается и истощается": Череватый об обороне на Бахмутском направлении

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«Только за прошедшие сутки здесь произошло 40 боестолкновений, в результате которых уничтожено 190 оккупантов, 244 получили ранения и еще 15 попали в плен. Также уничтожено три танка, боевую машину пехоты, три гаубицы «Мста-Б» и 5 складов с боеприпасами. Это свидетельствует о том, что наша оборонительная операция продолжается успешно, враг истощается и обескровливается. Ни один дедлайн «вагнер» не выполнил, Бахмут не захвачен», – отметил он.

Замена подразделений пвк «вагнер» частями регулярных войск рф, мотострелковыми и воздушно-десантными подразделениями не улучшает ситуации. Кадровые части преимущественно укомплектованы низко мотивированными мобилизованными, добавил спикер.

«В результате успешных боевых действий на разных направлениях враг разбит и отброшен на расстояние от 250 метров до 1,5 километра – Бахмут держится, и наши защитники уничтожают врага и местами гонят его», – описал обстановку Сергей Череватый.

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