Сили оборони відбили понад 30 атаки противника на трьох напрямках – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Протягом доби підрозділами Сил оборони України було відбито понад 30 атаки окупантів на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку, українські воїни стійко тримають оборону. Про це УНН повідомляє із посиланням на зведення Генштабу.
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«Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом доби було відбито більш як 30 атак противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку, наші воїни стійко тримають оборону», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що на Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії.
«Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж, протягом доби, противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Григорівка, Іванівське та Нью-Йорк. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Костянтинівка, Олександро-Шультине, Південне, Торецьк, Північне та Нью-Йорк Донецької області», - зазначається в повідомленні.
Генштаб повідомляє, що на Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районі Авдіївки, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Орлівка, Ласточкине, Авдіївка, Тоненьке, Карлівка, Нетайлове та Первомайське Донецької області.
«На Мар’їнському напрямку протягом доби нашими захисниками були відбиті численні атаки противника в районі Мар’їнка. Ворожих обстрілів зазнали Курахове, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Єлизаветівка, Катеринівка та Новомихайлівка Донецької області», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
«вагнерівці» просто шукають причини, щоб відійти з Бахмуту. Саме так заяву керівника пвк пригожина прокоментував для ВВС речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий.