Силы обороны отбили более 30 атак противника на трех направлениях - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В течение суток подразделениями Сил обороны Украины было отражено более 30 атак оккупантов на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, украинские воины стойко держат оборону. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сводку Генштаба.
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«Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделениями сил обороны Украины в течение суток было отражено более 30 атак противника на указанных участках фронта. Ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, наши воины стойко держат оборону», - говорится в сообщении.
Сообщается, что на Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия.
«Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, в течение суток, противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Григорьевка, Ивановское и Нью-Йорк. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Марково, Григорьевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Александро-Шультино, Южное, Торецк, Северное и Нью-Йорк Донецкой области», - отмечается в сообщении.
Генштаб сообщает, что на Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе Авдеевки, успеха не имел. Осуществил обстрелы населенных пунктов Орловка, Ласточкино, Авдеевка, Тоненькое, Карловка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.
«На Марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отражены многочисленные атаки противника в районе Марьинка. Вражеским обстрелам подверглись Курахово, Георгиевка, Марьинка, Победа, Елизаветовка, Екатериновка и Новомихайловка Донецкой области», - говорится в сообщении.
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«вагнеровцы» просто ищут причины, чтобы отойти из Бахмута. Именно так заявление руководителя пвк пригожина прокомментировал для ВВС спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.