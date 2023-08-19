Британская разведка оценила ситуацию на фронте за неделю

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Киев • УНН

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КИЕВ. 19 августа. УНН. Министерство обороны Великобритании в очередном отчете на основе разведданных оценило развитие ситуации на фронте в Украине, войну против которой развязала россия, пишет УНН.

Детали

"За последнюю неделю большая часть линии фронта оставалась неподвижной", - говорится в отчете.

Отмечается, что украинские силы продолжили наступление на юге. На севере российские войска продолжали разведывательные атаки в районе Купянска, но значительных успехов не достигли, добавили британские разведчики.

"На фронте обе стороны сталкиваются с подобным вызовом: пытаются победить хорошо закрепленные силы, имея при этом ограниченные незадействованные силы для начала новых атак", - отмечают в МО Британии.

Дополнение

По данным Генштаба, Силы обороны отбили атаки россиян на Купянском и Лиманском направлениях.

При этом украинские войска атакуют южнее Бахмута.

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