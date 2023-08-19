Британська розвідка оцінила ситуацію на фронті за тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Міністерство оборони Великої Британії у черговому звіті на основі розвідданих оцінило розвиток ситуації на фронті в Україні, війну проти якої розв'язала росія, пише УНН.
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"За останній тиждень більша частина лінії фронту залишалася нерухомою", - ідеться у звіті.
Зазначається, що українські сили продовжили наступ на півдні. На півночі російські війська продовжували розвідувальні атаки в районі Куп'янська, але значних успіхів не досягли, додали британські розвідники.
"На фронті обидві сторони стикаються з подібним викликом: намагаються перемогти добре закріплені сили, маючи при цьому обмежені незадіяні сили для початку нових атак", - зазначають у МО Британії.
Доповнення
За даними Генштабу, Сили оборони відбили атаки росіян на Куп'янському та Лиманському напрямках.
При цьому українські війська атакують південніше Бахмута.