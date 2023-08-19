Британська розвідка оцінила ситуацію на фронті за тиждень

Деталі

"За останній тиждень більша частина лінії фронту залишалася нерухомою", - ідеться у звіті.

Зазначається, що українські сили продовжили наступ на півдні. На півночі російські війська продовжували розвідувальні атаки в районі Куп'янська, але значних успіхів не досягли, додали британські розвідники.

"На фронті обидві сторони стикаються з подібним викликом: намагаються перемогти добре закріплені сили, маючи при цьому обмежені незадіяні сили для початку нових атак", - зазначають у МО Британії.

Доповнення

За даними Генштабу, Сили оборони відбили атаки росіян на Куп'янському та Лиманському напрямках.

При цьому українські війська атакують південніше Бахмута.