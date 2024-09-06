Британия поставит Украине 650 ракет LMM

Великобритания поставит Украине 650 легких многоцелевых ракет LMM в рамках контракта стоимостью 162 миллиона фунтов стерлингов для усиления противовоздушной обороны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу правительства Великобритании.

Детали

Министр обороны Джон Хили объявит о пакете мер противовоздушной обороны сегодня на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн").

Первая партия ракет, о которой было объявлено сегодня, должна быть поставлена до конца этого года.

Отмечается, что ракеты, созданные компанией Thales на заводе в Белфасте, отличаются высокой универсальностью и могут запускаться с различных платформ на суше, море и в воздухе.

Также сообщается, что на заседании группы министр обороны расскажет о "железных обязательствах" Великобритании перед Украиной и призовет союзников и в дальнейшем поставлять Украине жизненно важное оборудование.

В последние дни мы стали свидетелями трагических последствий неизбирательных ударов России по Полтаве и Львову. Эти новые ракеты британского производства помогут Украине защитить своих людей, инфраструктуру и территорию от жестоких атак Путина. - заявил министр обороны Джон Хили.

В начале этой недели Джон Хили встретился с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, где они обсудили, как Великобритания будет продолжать наращивать поддержку в ближайшие месяцы. На этой встрече Хили подтвердил, что до конца этого года начнутся поставки артиллерийских боеприпасов на сумму 300 миллионов фунтов стерлингов для поддержки военных усилий Украины.

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