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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Британия поставит Украине 650 ракет LMM

Британия поставит Украине 650 ракет LMM

Киев  •  УНН

6 сентября 2024, 06:24  •  13688 просмотра

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Великобритания предоставит Украине 650 ракет LMM для усиления противовоздушной обороны. Контракт стоимостью 162 млн фунтов стерлингов предусматривает поставку первой партии ракет до конца года.

Великобритания поставит Украине 650 легких многоцелевых ракет LMM в рамках контракта стоимостью 162 миллиона фунтов стерлингов для усиления противовоздушной обороны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу правительства Великобритании.

Детали

Министр обороны Джон Хили объявит о пакете мер противовоздушной обороны сегодня на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн").

Первая партия ракет, о которой было объявлено сегодня, должна быть поставлена до конца этого года.

Отмечается, что ракеты, созданные компанией Thales на заводе в Белфасте, отличаются высокой универсальностью и могут запускаться с различных платформ на суше, море и в воздухе.

Также сообщается, что на заседании группы министр обороны расскажет о "железных обязательствах" Великобритании перед Украиной и призовет союзников и в дальнейшем поставлять Украине жизненно важное оборудование.

В последние дни мы стали свидетелями трагических последствий неизбирательных ударов России по Полтаве и Львову. Эти новые ракеты британского производства помогут Украине защитить своих людей, инфраструктуру и территорию от жестоких атак Путина.

- заявил министр обороны Джон Хили. 

В начале этой недели Джон Хили встретился с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, где они обсудили, как Великобритания будет продолжать наращивать поддержку в ближайшие месяцы. На этой встрече Хили подтвердил, что до конца этого года начнутся поставки артиллерийских боеприпасов на сумму 300 миллионов фунтов стерлингов для поддержки военных усилий Украины.

Британія підтримує удари Storm Shadow по рф, але не буде публічно закликати до цього - The Telegraph28 августа 2024, 08:29 • 27464 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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