Британия игнорирует обращения Украины в отношении пропагандиста Филлипса
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Британские власти игнорируют обращение украинских дипломатов с просьбой принять меры в отношении пропагандиста Грэма Филлипса. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Лондоне в Twitter, передает УНН.
"В очередной раз Грэм Филлипс вылезает из кожи, чтобы угодить кремлевским кураторам. На этот раз попытка спровоцировать украинского посла в Австрии Александра Щербу", - говорится в заявлении.
"Жаль, что британские власти игнорируют обращение посольства о противоправной деятельности пророссийского клоуна, который порочит статус гражданина Великобритании", - подчеркнули дипломаты.
Напомним, накануне пророссийский пропагандист, бывший журналист российского телеканала Russia Today Грэм Филлипс устроил потасовку с послом Украины в Австрии возле украинского посольства в Вене.
Как сообщал УНН, ранее в британском посольстве объяснили, что Грэм Филлипс не осуществил правонарушения в Великобритании, которое могло бы стать основанием для британского правительства запретить выезд за пределы страны.