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Британія ігнорує звернення України щодо пропагандиста Філліпса

Британія ігнорує звернення України щодо пропагандиста Філліпса

Київ • УНН

 • 12622 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Британська влада ігнорує звернення українських дипломатів з проханням вжити заходів щодо пропагандиста Грема Філліпса. Про це йдеться у повідомленні посольства України у Лондоні в Twitter, передає УНН.

"Вкотре Грем Філліпс вилазить зі шкіри, щоб догодити кремлівським кураторам. На цей раз спроба спровокувати українського посла в Австрії Олександра Щербу", - йдеться в заяві.

"Шкода, що британська влада ігнорує звернення посольства щодо протиправної діяльності проросійського клоуна, який паплюжить статус громадянина Британії", - підкреслили дипломати.

Нагадаємо, напередодні проросійський пропагандист, колишній журналіст російського телеканалу Russia Today Грем Філліпс влаштував штовханину з послом України в Австрії біля українського посольства у Відні.

Як повідомляв УНН, раніше у британському посольстві пояснили, що Грем Філліпс не здійснив правопорушення у Великій Британії, яке могло б стати підставою для британського уряду заборонити йому виїзд за межі країни.

Українські Національні Новини

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