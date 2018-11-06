Британія ігнорує звернення України щодо пропагандиста Філліпса
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Британська влада ігнорує звернення українських дипломатів з проханням вжити заходів щодо пропагандиста Грема Філліпса. Про це йдеться у повідомленні посольства України у Лондоні в Twitter, передає УНН.
"Вкотре Грем Філліпс вилазить зі шкіри, щоб догодити кремлівським кураторам. На цей раз спроба спровокувати українського посла в Австрії Олександра Щербу", - йдеться в заяві.
"Шкода, що британська влада ігнорує звернення посольства щодо протиправної діяльності проросійського клоуна, який паплюжить статус громадянина Британії", - підкреслили дипломати.
Нагадаємо, напередодні проросійський пропагандист, колишній журналіст російського телеканалу Russia Today Грем Філліпс влаштував штовханину з послом України в Австрії біля українського посольства у Відні.
Як повідомляв УНН, раніше у британському посольстві пояснили, що Грем Філліпс не здійснив правопорушення у Великій Британії, яке могло б стати підставою для британського уряду заборонити йому виїзд за межі країни.