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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Великобритания поможет Украине в реформировании Минобороны и ВСУ - С.Полторак

Великобритания поможет Украине в реформировании Минобороны и ВСУ - С.Полторак

Киев • УНН

 • 11108 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Британские специалисты помогут Украине реформировать Министерство обороны Украины и Вооруженных Силах Украины. Об этом во время брифинга рассказал глава ведомства Степан Полторак, передает корреспондент УНН.

"Мы договорились о содействии специалистов из Великобритании в разработке концептуальных документов в ходе реформирования Министерства обороны и Вооруженных Сил", - сказал он.

Также С.Полторак рассказал, что во время встречи с государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Майклом Фэллоном обсудили сотрудничество в вопросах киберзащиты и военной разведки, а также в вопросах, связанных с обстановкой на востоке Украины.

Как сообщал УНН, Украина и Великобритания подписали заявление о сотрудничестве в сфере обороны.

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