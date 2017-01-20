Великобритания поможет Украине в реформировании Минобороны и ВСУ - С.Полторак
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Британские специалисты помогут Украине реформировать Министерство обороны Украины и Вооруженных Силах Украины. Об этом во время брифинга рассказал глава ведомства Степан Полторак, передает корреспондент УНН.
"Мы договорились о содействии специалистов из Великобритании в разработке концептуальных документов в ходе реформирования Министерства обороны и Вооруженных Сил", - сказал он.
Также С.Полторак рассказал, что во время встречи с государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Майклом Фэллоном обсудили сотрудничество в вопросах киберзащиты и военной разведки, а также в вопросах, связанных с обстановкой на востоке Украины.
Как сообщал УНН, Украина и Великобритания подписали заявление о сотрудничестве в сфере обороны.