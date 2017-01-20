Великобритания поможет Украине в реформировании Минобороны и ВСУ - С.Полторак

"Мы договорились о содействии специалистов из Великобритании в разработке концептуальных документов в ходе реформирования Министерства обороны и Вооруженных Сил", - сказал он.

Также С.Полторак рассказал, что во время встречи с государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Майклом Фэллоном обсудили сотрудничество в вопросах киберзащиты и военной разведки, а также в вопросах, связанных с обстановкой на востоке Украины.

Как сообщал УНН, Украина и Великобритания подписали заявление о сотрудничестве в сфере обороны.