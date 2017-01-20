Британія допоможе Україні в реформуванні Міноборони та ЗСУ - С.Полторак
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Британські фахівці допоможуть Україні реформувати Міністерство оборони Україні та Збройні Сили України. Про це під час брифінгу розповів очільник відомства Степан Полторак, передає кореспондент УНН.
"Ми домовилися щодо сприяння фахівців з Великої Британії в розробці концептуальних документів в ході реформування Міністерства оборони та Збройних Сил", – сказав він.
Також С.Полторак розповів, що під час зустрічі з державним секретарем з питань оборони Великої Британії Майклом Феллоном було обговорену співпрацю в питаннях кіберзахисту та військової розвідки, а також в питаннях, пов’язаних з обстановкою на сході України.
Як повідомляв УНН, Україна та Британія підписали заяву про співробітництво в сфері оборони.