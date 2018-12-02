Британец построил "городок" для семьи мышат

"Я был на улице, фотографировал птиц в саду и заметил, что что-то движется на земле. Я опустил туда камеру и был приятно шокирован увидеть маленького милого мышка, который стоял как сурикат среди свежескошенной травы", - рассказал Симон Делл, так зовут мужчину.

Он взял из дома арахис, и ждал мышонока во дворе, чтобы угостить его. Когда мышонок вернулся за вкусности, Симон понял, что сделает для мыши безопасное место, чтобы прятаться и есть.



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"Сначала была одна мышь. У него был надрез на ухе и мы назвали его Джордж. Я собрал несколько бревен вокруг коробки, как домик для мыши и покрыл все это мхом и травой, чтобы сделать небольшое укрытие", - вспоминает Симон.

Чтобы мышей не поймали коты, он сделал несколько металлических вставок в заборе. В частности, садом бегает маленький Джек Рассел Терьер, что не пускает котов во двор. Благоприятные и безопасные условия, созданные человеком, привели к появлению еще одного мышонка.

"Несколько дней спустя я заметил, что похоже мышей больше, чем одна. Долго ждать не пришлось - они вдвоем пришли за едой", - рассказал Делл.



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Мужчина рассказал, что он часто фотографирует дикую природу. Поэтому он почувствовал, что если он не сделает дом для них и они станут жертвами кошек или других животных - это будет его вина.

Сначала он построил в колоде дом для одной мыши, но по мере того, как увеличивалось количество мышей он увеличивал количество комнат. По словам фотографа, в домиках есть 2-3 пути, чтобы выйти, если возникнет такая необходимость.

"Я подготовил хранилище к зиме и увеличил место в середине. Сейчас я насчитал не более пяти мышей, и одна самка Милдред выглядит беременной, поэтому мы надеемся на пополнение ближе к Рождеству", - делится предположениями фотограф.



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К созданию "поселка" фотограф подходит с большим креативом. В качестве жилья для мышей выступают деревянные бревна, большие яблоки, кокосы. А среди "домов" расставлены игрушки, чтобы предоставить городу "жизнь".