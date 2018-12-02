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Британець збудував "містечко" для сім’ї мишенят

Британець збудував "містечко" для сім’ї мишенят

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. У Британії чоловік збудував "поселення" для мишей, яких він помітив на власному подвір’ї. Про це інформує УНН з посиланням на Bored Panda.

"Я був на вулиці, фотографував птахів у саду і помітив, що щось рухається на землі. Я навів туди камеру і був приємно шокований побачити маленьке миле мишенятко, що стояло наче сурікат посеред свіжоскошеної трави", – розповів Сімон Делл, так звати чоловіка.

Він взяв з дому арахіс, і чекав мишеня на подвір’ї, аби пригостити його. Коли мишеня повернулося за смаколиком, Сімон зрозумів, що зробить для миші безпечне місце, аби ховатися і їсти.

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"Спочатку була одна миша. У нього був надріз на вушці і ми назвали його Джордж. Я зібрав декілька колод навколо коробки, як будиночок для миші та вкрив все це мхом та соломою, аби зробити невелике укриття", - згадує Сімон.

Аби мишей не вполювали коти, він зробив декілька металевих вставок у паркані. Зокрема, садом бігає малий Джек Рассел Тер’єр, що не пускає котів до подвір’я. Сприятливі та безпечні умови, створені чоловіком, призвели до появи ще одного мишеняти.

"Декілька днів потому я помітив, що схоже мишей більше, ніж одна. Довго чекати не довелося – вони вдвох прийшли за їжею", - розказав Делл.

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Чоловік розповів, що він часто фотографує дику природу. Тому він відчув, що якщо він не зробить будинок для них і вони стануть жертвами котів або інших тварин – це буде його провина.

Спочатку він збудував у колоді будинок для однієї миші, але по мірі того, як збільшувалась кількість мишей він збільшував кількість кімнат. За словами фотографа, у будиночках є 2-3 шляхи, аби вийти, якщо виникне така потреба.

"Я підготував сховище до зими та збільшив місце в середині. Зараз я нарахував трохи більше п’яти мишей, і одна самка Мілдред виглядає вагітною, тому ми сподіваємося на поповнення ближче до Різдва", - ділиться припущеннями фотограф.

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До створення "селища" фотограф підходить з неабияким креативом. У якості житла для мишей виступають дерев’яні колоди, великі яблука, кокоси. А серед "будинків" розставлені іграшки, аби надати місту "життя".

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