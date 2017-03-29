Брифинг СБУ о взрыве в генконсульстве Польши в Луцке назначено на 11:30
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Бирифинг начальника Управления Фелонюк Юрия Васильевича и начальника ГУ ЧП в области Шпиги Петра Петровича о взрыве в Генеральном консульстве Республики Польша в Луцке, брифинг назначен сегодня на 11:30, сообщает УНН.
Как сообщили УНН в полиции, в ночь на 29 марта в помещении консульства Польши в Луцке, на улице Дубенской, взорвалась, вероятно, реактивная противотанковая граната , пострадавших нет.
Министерство иностранных дел Польши вызвало посла Украины в Варшаве Андрей Дещица и пообещало направить ноту протеста за нападения на генеральное консульство страны в Луцке.
При этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил возмущение "провокацией против генконсульства Польши в Луцке".