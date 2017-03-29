Брифінг СБУ щодо вибуху у генконсульстві Польщі у Луцьку призначено на 11:30
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Бирифінг начальника Управління Фелонюка Юрія Васильовича та начальника ГУ НП в області Шпиги Петра Петровича щодо вибуху у Генеральному консульстві Республіки Польща у місті Луцьку, брифінг призначено сьогодні на 11:30, повідомляє УНН.
Як повідомили УНН в поліції, в ніч на 29 березня в приміщенні консульства Польщі у Луцьку, що на вулиці Дубнівській, вибухнула, ймовірно, реактивна протитанкова граната, постраждалих немає.
Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла України у Варшаві Андрія Дещицю і пообіцяло направити ноту протесту через напад на генеральне консульство країни в Луцьку.
При цьому міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив обурення “провокацією проти генконсульства Польщі у Луцьку”.