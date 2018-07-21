Брестский клуб ответил на фото "доме Марадоны" за 20 млн долларов в Минске
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Представитель ФК “Динамо-Брест” опровергла информацию о доме для Диего Марадоны в Минске, стоимостью 20 млн долларов. Как пишет портал Tut.by, пресс-секретарь брестского “Динамо” Ольга Хижинкова рассказала, что с домом для Диего Марадоны еще не определились, передает УНН.
“Остановились на нескольких вариантах в Бресте, но к окончательному еще не пришли. Аргентинский источник основывается на своей фантазии”, — заявила она и уточнила, что фотографии, скорее всего, сделаны в одном из домов, где гостил Марадона.
Агентство также приводит мнение минских риэлторов, которые заявили, что не сталкивались в своей работе в домами по такой цене в столице Белоруссии. “Самые дорогие дома, которые сегодня есть в нашей базе, предлагают за 4−5 миллионов долларов, и они не рекламируются. Слышала лишь об одной сделке в Минске, когда дом был продан за семь миллионов долларов. Это, наверное, был максимум”, — рассказала агентству Валерия Хованская, заместитель директора агентства недвижимости.
Ранее аргентинское издание Clarin Deprotes опубликовало фотографии виллы, в которой, по его данным, будет жить Марадона в Минске. В статье говорилось, что дом стоит 20 млн долларов. По информации издания, в доме семь комнат и бассейн. Недалеко от него находится взлетная полоса для частного самолета, на котором, как уточнили в издании, Марадона должен летать на работу в Брест.
Как сообщал УНН, нападающий Англии повторил один из рекордов Марадоны на чемпионатах мира.