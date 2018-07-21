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Брестський клуб відповів на фото "будинку для Марадони" за 20 млн доларів в Мінську

Брестський клуб відповів на фото "будинку для Марадони" за 20 млн доларів в Мінську

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. Представник ФК “Динамо-Брест” спростувала інформацію про будинок для Дієго Марадони в Мінську, вартістю 20 млн доларів. Як пише портал Tut.by, прес-секретар брестського “Динамо” Ольга Хіжінкова розповіла, що з будинком для Дієго Марадони ще не визначилися, передає УНН.

“Зупинилися на кількох варіантах в Бресті, але до остаточного ще не прийшли. Аргентинське джерело грунтується на своїй фантазії”, — заявила вона і уточнила, що фотографії, швидше за все, зроблені в одному з будинків, де гостював Марадона.

Агентство також наводить думку мінських ріелторів, які заявили, що не стикалися у своїй роботі в будинками по такій ціні в столиці Білорусії. “Найдорожчі будинки, які сьогодні є в нашій базі, пропонують за 4-5 мільйонів доларів, і вони не рекламуються. Чула лише про одну угоду в Мінську, коли будинок був проданий за сім мільйонів доларів. Це, напевно, був максимум”, — розповіла агентству Валерія Хованська, заступник директора агентства нерухомості.

Раніше аргентинське видання Clarin Deprotes опублікувало фотографії вілли, в якій, за його даними, буде жити Марадона в Мінську. У статті говорилося, що будинок коштує 20 млн доларів. За інформацією видання, в будинку сім кімнат і басейн. Недалеко від нього знаходиться злітна смуга для приватного літака, на якому, як уточнили у виданні, Марадона повинен літати на роботу в Брест.

Як повідомляв УНН, нападник Англії повторив один із рекордів Марадони на чемпіонатах світу.

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