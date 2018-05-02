Brent торгуется на уровне 73,18 долл. за баррель

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По данным издания по состоянию на 8:16, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,07%.

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 67,50 доллара за баррель, прибавив 0,37%.

Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.