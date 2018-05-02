Brent торгуется на уровне 73,18 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле в среду утром выросли в цене до 73,18 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
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По данным издания по состоянию на 8:16, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,07%.
При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 67,50 доллара за баррель, прибавив 0,37%.
Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.