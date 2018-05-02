Brent торгується на рівні 73,18 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у липні у середу зранку зросли в ціні до 73,18 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
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За даними видання станом на 8:16, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,07%.
При цьому ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 67,50 долара за барель, додавши 0,37%.
Нагадаємо, МВФ прогнозує зростання цін на нафту в 2018 році.