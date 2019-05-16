Brent подскочила в цене выше 72 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле в четверг утром выросли в цене до 72,13 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:10, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,50%.
При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 62,34 доллара за баррель, прибавив 0,52%.
Напомним, РФ запретила экспорт нефти в Украину.
Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.