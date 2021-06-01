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Brent дорожает до 70 долларов на перспективах спроса и накануне встречи ОПЕК+

Киев • УНН

 • 11147 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе во вторник утром в ходе торгов выросли в цене до 70,21 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные торгов.

Brent дорожает до 70 долларов на перспективах спроса и накануне встречи ОПЕК+

По данным Bloomberg по состоянию на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,28%.

При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 67,62 доллара за баррель, прибавив 1,96%.

Детали

Цены на нефть выросли во вторник накануне заседания ОПЕК+ и на фоне оптимизма относительно того, что в ближайшие месяцы спрос на топливо вырастет с началом летнего сезона в США, крупнейшем мировом потребителе нефти, пишет Reuters.

Что было ранее

2 апреля Организация стран-экспортеров нефти, Россия и их союзники, группа, известная как ОПЕК+, согласились ослабить ограничения добычи на 350 тыс. баррелей в сутки в мае, еще на 350 тыс. баррелей в сутки в июне и еще на 400 тыс. баррелей в сутки или около того в июле.

В ОПЕК+ в конце апреля согласовали, что будут придерживаться своего плана по увеличению поставок на 2 миллиона баррелей в день в течение следующих трех месяцев. Следующее заседание состоится в начале июня.

Напомним, мировой рынок нефти 9 марта 2020-го пережил "черный понедельник" - крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен - на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.

12 апреля 2020-го страны-члены ОПЕК+, в том числе РФ, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии.

Заключенное соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи предусматривало ограничения добычи до конца 2020 года на 7,7 млн баррелей в сутки. В апрельском соглашении ОПЕК+ производителям было предложено сокращение добычи до 5,8 млн баррелей в день с начала 2021-го до конца апреля 2022 года. Впрочем, условия изменили на встрече 3 декабря 2020 года.

Страны ОПЕК+, в том числе РФ, 3 декабря прошлого года договорились оставить в силе ограничения на добычу нефти, которые действовали с весны 2020 года. Однако, с определенными послаблениями. Так, ОПЕК+ подтвердила договоренности о возврате на рынок 2 млн баррелей, но возвращение должно быть постепенным, с учетом ситуации на рынке. Условия соглашения договорились пересматривать ежемесячно.

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