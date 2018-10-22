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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 159518 просмотра

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7 марта, 17:42 • 149854 просмотра

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7 марта, 15:45 • 139111 просмотра

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Бренд LONGmixER празднует 20-летие выпуском экзотической новинки

Бренд LONGmixER празднует 20-летие выпуском экзотической новинки

Киев  •  УНН

 • 8564 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Свой 20-летний юбилей бренд LONGmixER отмечает выпуском экзотической новинки – лонгдринка со вкусом кокоса. Об этом УНН рассказали создатели бренда.

"LONGmixER Кокос – бесконечное наслаждение в океане бурной городской жизни. Нежная сладость самого экзотического плода в мире теперь доступна украинскому потребителю в виде слабоалкогольного коктейля. А его характерный аромат всегда вызывает приятные ассоциации с летом и переносит на белоснежный пляж жарких тропиков, где пальмы склоняются к голубому океану", - сказано в сообщении.

"LONGmixER Кокос – вдохновение летом! Это райский вкус и идеальное сочетание сладости в невысокой крепости 7% об. Новый моновкус не только дополняет экзотическую линейку бренда, он является уникальным на рынке", - отмечает директор по маркетингу Алексей Безуглый.

Новинка представлена в стеклянной бутылке 0,33 л, а её дизайн продолжает стилистику экзотической линейки.

Отметим, что бренд LONGmixER, ранее известный как Longer, широко известен коктейлями на основе натурального фруктового сока еще с 1998 года.

20 лет назад бренд стал создателем сокосодержащих коктейлей на рынке Украины. А на сегодня бренд представлен уже в двух вкусовых группах – сокосодержащие коктейли и классические барные.

С подробной информацией о продукции можно ознакомиться на сайте www.longmixer.ua.

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