Бренд LONGmixER святкує 20-річчя випуском екзотичної новинки
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Свій 20-річний ювілей бренд LONGmixER відзначає випуском екзотичної новинки – лонгдрінка зі смаком кокоса. Про це УНН розповіли творці бренду.
"LONGmixER Кокос – безмежна насолода в океані бурхливого міського життя. Ніжна солодкість найекзотичнішого плоду в світі тепер доступна українському споживачеві у вигляді слабоалкогольного коктейлю. А його характерний аромат завжди викликає приємні асоціації з літом і переносить на білосніжний пляж спекотних тропіків, де пальми схиляються до блакитного океану", - йдеться у повідомленні.
"LONGmixER Кокос – натхнення літом! Це райський смак і ідеальне поєднання солодкості в невисокій міцності 7% об. Новий моносмак не тільки доповнює екзотичну лінійку бренду, він є унікальним на ринку", - наголошує директор з маркетингу Олексій Безуглий.
Новинка представлена в скляній пляшці 0,33 л, а її дизайн продовжує стилістику екзотичної лінійки.
Зазначається, що ренд LONGmixER, раніше відомий як Longer, широко відомий коктейлями на основі натурального фруктового соку ще з 1998 року.
20 років тому бренд став творцем соковмісних коктейлів на ринку України. А на сьогодні бренд представлений вже у двох смакових групах – соковмісні коктейлі і класичні барні.
З детальною інформацією про продукцію можна ознайомитися на сайті www.longmixer.ua.
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