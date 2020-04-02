Бразильский легионер сменил украинский клуб на белорусский
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Профессиональный футбольный клуб "Львов" отдал в аренду полузащитника Луиса Фелипе Велозу Сантуша в белорусский клуб "Торпедо-БелАЗ" из Жодино. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Львова, передает УНН.
О сроках арендного соглашения клуб не сообщает.
Липе присоединился к ПФК "Львов" зимой 2019 года. В сезоне 2018/19 сыграл 12 матчей и отметился одним забитым голом в ворота "Мариуполя". Еще 2 матча в прошлом сезоне футболист провел в чемпионате U-21. Из-за полученной травмы футболист не сыграл ни одного матча в сезоне 2019/20 и вынужден был покинуть расположение львовского клуба для прохождения реабилитации в Бразилии.
Примечательно, что в текущем сезоне по итогам двух первых туров "Торпедо-БелАЗ" занимает четвертое место в турнирной таблице. В данном коллективе выступают двое украинцев Юсов и голкипер Сямук.