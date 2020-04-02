Бразильський легіонер змінив український клуб на білоруський

Про терміни орендної угоди клуб не повідомляє.

Ліпе приєднався до ПФК "Львів" взимку 2019 року. У сезоні 2018/19 зіграв 12 матчів та відзначився одним забитим голом у ворота "Маріуполя". Ще 2 матчі у минулому сезоні футболіст провів у чемпіонаті U-21. Через отриману травму футболіст не зіграв жодного матчу в сезоні 2019/20 та змушений був покинути розташування львівського клубу для проходження реабілітації в Бразилії.

Примітно, що у поточному сезоні за підсумками двох перших турів "Торпедо-БелАЗ" посідає четверту сходинку у турнірній таблиці. У даному колективі виступають двоє українців Юсов та голкіпер Сямук.