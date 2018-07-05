Бразильский специалист возглавил ФК "Львов"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Новым наставником ФК “Львов” стал бразильский тренер Жилмар Фаддей да Силва, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.
47-летний специалист подписал соглашение с львовским клубом сроком на два года с возможностью продления соглашения еще на год.
Бразильский специалист прибыл в Украину из клуба “CPK” (Chao Pak Kei), который в сезоне 2017/2018 выиграл серебряные награды первенства Макао.
В тренерский штаб “сине-золотых львов” вошли ассистент тренера Уильям Батиста, тренер Юрий Панфилов и тренер вратарей Тарас Гребенюк. Также в качестве играющего тренера штаб пополнил Сергей Борзенко.
Примечательно, что с 2010-го по 2014-й год уроженец Сан-Паулу уже работал в Украине, выполняя обязанности тренера юношеской команды и ассистента наставника запорожского “Металлурга”.
Стоит отметить, что на первой тренировке большую часть времени Жилмар уделил игровым упражнениям и задачам: на удержание мяча, передачам в одно касание на короткие расстояния и быстрым переходы из одной зоны в другую. Также коллектива было предложены розыгрыше стандартных положений — угловых и штрафных ударов.
Добавим, что сегодня бразилец дебютирует на тренерском мостике в спарринге с “Волынью”.