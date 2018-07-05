Бразильський фахівець очолив ФК "Львів"

47-річний спеціаліст підписав угоду з львівським клубом строком на два роки з можливістю подовження угоди ще на рік.

Бразильський фахівець прибув до України з клубу “CPK” (Chao Pak Kei), який у сезоні 2017/2018 виграв срібні нагороди першості Макао.

До тренерського штабу “синьо-золотих левів” увійшли асистент тренера Вільям Батіста, тренер Юрій Панфілов та тренер воротарів Тарас Гребенюк. Також в якості граючого тренера штаб поповнив Сергій Борзенко.

Примітно, що з 2010-го по 2014-й рік уродженець Сан-Паулу вже працював на теренах України, виконуючи обов’язки тренера юнацької команди й асистента наставника запорізького “Металурга”.

Варто відзначити, що на першому тренуванні більшість часу Жилмар приділив ігровим вправам та завданням: на утримання м’яча, передачам в один дотик на короткі відстані та швидким переходи з однієї зони в іншу. Також колективу було запропоновані розіграші стандартних положень — кутових та штрафних ударів.

Додамо, що сьогодні бразилець дебютує на тренерському містку у спарингу з “Волинню”.