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Бразильская компания Vale предупредила о возможности прорыва еще одной своей дамбы

Бразильская компания Vale предупредила о возможности прорыва еще одной своей дамбы

Киев  •  УНН

 • 10007 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Бразильская компания Vale предупредила власти о возможности обрушения уже в ближайшие дни еще одной своей дамбы на горнодобывающем предприятии в штате Минас-Жерайс. Речь идет о шахте Конго Соко, расположенной в 100 км от столицы штата, города-миллионника Белу-Оризонти, сообщила в четверг газета Globo, передает УНН.

Уточняется, что эвакуация жителей близлежащих районов, находящихся в зоне затопления, была проведена еще в начале февраля после проявления первых признаков неустойчивости конструкции.

В связи с новыми данными власти потребовали от компании провести немедленное оповещение населения региона о техническом состоянии инженерного сооружения, потенциальные риски и возможные масштабы ущерба. Кроме того, компании рекомендуется разместить в населенных пунктах, где не проводилась эвакуация, бригады специалистов на случай оперативной работы с населением в случае чрезвычайной ситуации.

Как сообщал УНН, 25 января в муниципалитете Брумадинью произошел прорыв другой дамбы, что принадлежит Vale. Она сдерживала воду с отходами металлургической промышленности. Грязевые потоки затопили административные здания компании и дома жителей. В результате, по последним данным, погибли более 235 человек, еще 35 числятся пропавшими без вести. Руководство Vale объявила о намерении отказаться от использования 10 аналогичных сооружений из соображений безопасности.

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Напомним, после прорыва бразильской дамбы в январе прошлого года, оказалось, что горнодобывающая компания Vale, которой принадлежала сооружение, знала о повышенной угрозе прорыва своей дамбы на юго-востоке страны еще в октябре 2018 года.

СМИ опубликовали видео (по ссылке видео с различных камер наблюдения, переданы для бразильских СМИ - ред.), на которых зафиксированы потоки грязи, которые возникли из-за прорыва дамбы в юго-восточном штате Минас-Жерайс в Бразилии.

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