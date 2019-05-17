Бразильская компания Vale предупредила о возможности прорыва еще одной своей дамбы

Уточняется, что эвакуация жителей близлежащих районов, находящихся в зоне затопления, была проведена еще в начале февраля после проявления первых признаков неустойчивости конструкции.

В связи с новыми данными власти потребовали от компании провести немедленное оповещение населения региона о техническом состоянии инженерного сооружения, потенциальные риски и возможные масштабы ущерба. Кроме того, компании рекомендуется разместить в населенных пунктах, где не проводилась эвакуация, бригады специалистов на случай оперативной работы с населением в случае чрезвычайной ситуации.

Как сообщал УНН, 25 января в муниципалитете Брумадинью произошел прорыв другой дамбы, что принадлежит Vale. Она сдерживала воду с отходами металлургической промышленности. Грязевые потоки затопили административные здания компании и дома жителей. В результате, по последним данным, погибли более 235 человек, еще 35 числятся пропавшими без вести. Руководство Vale объявила о намерении отказаться от использования 10 аналогичных сооружений из соображений безопасности.

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Напомним, после прорыва бразильской дамбы в январе прошлого года, оказалось, что горнодобывающая компания Vale, которой принадлежала сооружение, знала о повышенной угрозе прорыва своей дамбы на юго-востоке страны еще в октябре 2018 года.

СМИ опубликовали видео (по ссылке видео с различных камер наблюдения, переданы для бразильских СМИ - ред.), на которых зафиксированы потоки грязи, которые возникли из-за прорыва дамбы в юго-восточном штате Минас-Жерайс в Бразилии.