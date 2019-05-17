Бразильська компанія Vale попередила про можливість прориву ще однієї своєї дамби
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Бразильська компанія Vale попередила владу про можливість обвалення вже в найближчі дні ще однієї своєї дамби на гірничодобувному підприємстві в штаті Мінас-Жерайс. Йдеться про шахту Конго-Соко, розташованої в 100 км від столиці штату, міста-мільйонника Белу-Орізонті, повідомила в четвер газету Globo, передає УНН.
Уточнюється, що евакуація мешканців прилеглих районів, що знаходяться в зоні затоплення, була проведена ще на початку лютого після прояву перших ознак нестійкості конструкції.
У зв'язку з новими даними влади зажадали від компанії провести негайне оповіщення населення регіону про технічний стан інженерної споруди, потенційні ризики та можливі масштаби збитку. Крім того, компанії рекомендовано розмістити в населених пунктах, де не проводилася евакуація, бригади фахівців на випадок оперативної роботи з населенням в разі надзвичайної ситуації.
Як повідомляв УНН, 25 січня в муніципалітеті Брумадінью стався прорив іншої дамби Vale, яка стримувала воду з відходами металургійної промисловості. Грязьові потоки затопили адміністративні будівлі компанії і будинки жителів. В результаті, за останніми даними, загинули більше 235 осіб, ще 35 значаться зниклими безвісти. Керівництво Vale оголосило про намір відмовитися від використання 10 аналогічних споруд з міркувань безпеки.
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Нагадаємо, після прориву бразильскої дамби у січні минулого року, виявилось, що гірничодобувна компанія Vale, якій належала споруда, знала про підвищену загрозу прориву своєї дамби на південному сході країни ще в жовтні 2018 року.
ЗМІ опублікували відео (за посиланням відео з різних камер спостереження, передані для бразильських ЗМІ — ред.), на яких зафіксовані потоки бруду, що виникли через прорив дамби в південно-східному штаті Мінас-Жерайс в Бразилії.