Бразильська компанія Vale попередила про можливість прориву ще однієї своєї дамби

КИЇВ. 17 травня. УНН. Бразильська компанія Vale попередила владу про можливість обвалення вже в найближчі дні ще однієї своєї дамби на гірничодобувному підприємстві в штаті Мінас-Жерайс. Йдеться про шахту Конго-Соко, розташованої в 100 км від столиці штату, міста-мільйонника Белу-Орізонті, повідомила в четвер газету Globo, передає УНН.