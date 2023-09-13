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Бразилия рассматривает возможность выхода из Международного уголовного суда

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. Министр юстиции и общественной безопасности Бразилии Флавио Дино заявил, что его страна может рассмотреть выход из Международного уголовного суда (МУС). Его слова прозвучали на фоне заявления президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы о том, что президента рф Владимира Путина не арестуют по ордеру МУС, если он приедет в страну, пишет УНН со ссылкой на Correio Braziliense.

Цитата

"Президент Лула правильно предупредил, что существует дисбаланс, когда одни страны соблюдают юрисдикцию Международного уголовного суда, а другие – нет, например Соединенные Штаты, Китай и другие важные страны. Это говорит о том, что в какой-то момент бразильская дипломатия может пересмотреть свою приверженность этому соглашению, поскольку такого равенства между нациями не было. Это было предупреждение, которое сделал президент. Конечно, бразильская дипломатия будет знать, как это оценить", - заявил Дино.

Детали

Министр подчеркнул, что "дисбаланс" может привести к "навязыванию воли" одних стран другим.

"Международный уголовный суд принадлежит некоторым нациям, но не всем. И это то предупреждение, которое сделал президент о необходимости равенства между странами. Другими словами: либо все соглашаются, либо нет смысла иметь суд, который судит только одних, а других нет", – добавил он.

Кроме этого, Дино сказал, что возможный арест путина будет "решением политического характера". По его словам, страны, которые входят в сферу деятельности Организации Объединенных Наций должны "повторно обсудить" Римский статут, который установил создание суда, чтобы "достичь равенства".

Заявление министра было сделано после того, как Лула сказал, что путина, на которого МУС выдал ордер на арест за преступления, связанные с незаконной депортацией украинских детей, не будут арестовывать, если тот приедет с визитом в Бразилию. Будучи подписантом Римского статута, Бразилиа обязана выполнять распоряжения суда, если президент рф прибудет в страну.

Напомним

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил, что судебные власти Бразилии будут решать, будет ли арестован президент россии владимир путин, если он посетит встречу “Группы 20” в Рио-де-Жанейро в следующем году.

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